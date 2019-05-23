الخليج 365 يكشف: "ليالى أمير السبايا فى داعش"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى، تحت عنوان"ليالى أمير السبايا فى داعش"، وفيه: الإيزيديات المحررات حديثًا مصدر مهم للمعلومات.. ورواياتهن تفضح جرائم الإرهابيين.. مهندس التجارة الحرام فى داعش مفتاح أسرار 5 سنوات من بيع الإيزيديات بسوق النخاسة.. سقوطه مسمارجديد فى نعش التنظيم الإرهابى.. ويعجل بتحرير حوالى 3 آلاف شخص من معسكرات الإرهابيين بسوريا، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة العاشرة من النسخة المطبوعة. وداخل العدد وداخل العدد ـ «تذكرتى » تحظر نقل ملكية تذاكر مباريات أمم أفريقيا

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