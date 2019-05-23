شكرا لقرائتكم خبر عن ميتالكو: تحديث ماكينات المصانع وخفض الخسائر 30% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور وائل يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو"، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه سيجرى خلال شهر الانتهاء من تحديث ماكينتى الـCnc بالمصانع من خلال استيراد قطع غيارها من الخارج .
وأضاف يوسف، لـ"الخليج 365"، أن عمليات التحديث مستمرة، وخلال شهر سيجرى الانتهاء منها مما ينعكس بصورة إيجابية على نتائج أعمال الشركة.
وقال، إنه من المتوقع خفض الخسائر السنوية لنحو 30% بنهاية العام المالى الجارى، على أن تنخفض لنحو 5% العام المالى المقبل.
وأشار أن الشركة بعد تسليم مشروع الروبيكى حصلت على عقد صيانة المشروع، بجانب توريد أبراج كهرباء لعدد من الشركات.
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