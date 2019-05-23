حصر أعداد طلاب الثانوية العامة المستحقين للحافز الرياضي بالريشة الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال نائب رئيس اتحاد الريشة الطائرة محمد كمال، إنه يجرى حصر أعداد طلاب الثانوية العامة المستحقين للحافز الرياضي من أصحاب المراكز الأولى في بطولات الجمهورية.

وقال كمال - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الخميس- إن الاتحاد المصري للريشة الطائرة حدد شروط الحصول على درجات "الحافز الرياضي" لطلاب الثانوية العامة الممارسين للعبة، مشيرا إلى أنه لحصول الطالب على درجات الحافز الرياضي يجب أن يكون تصنيفه من الأول للرابع، وضمن أفضل أربع فرق ببطولات الجمهورية.

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ولفت إلى أنه لابد أن يكون الطالب مسجلا في نادي رياضي ويمارس اللعبة من خلاله، ولا يجوز الالتحاق بشكل فردى للتسجيل، فضلا عن الاشتراك فى بطولات الجمهورية للعبة بسن " 17 سنة و19 سنة".

وأضاف أن الحافز الرياضي يكون مستحقا للطالب المقيد حاليا بالصف الثاني الثانوي والممارس للعبة الريشة الطائرة ، وذلك للحصول على الحافز الرياضي بالصف الثالث الثانوي.

يشار إلى أن عدد المسجلين فى الاتحاد حوالى 3 الاف على مستوي الجمهورية بواقع 19 نادي ، مؤكدا ان اللعبة فى انتشار وتطور بصفة دائمة.