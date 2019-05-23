التعليم: بدء تسليم خطابات الندب للمشاركين في امتحانات الثانوية الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس، عن بدء الإدارة العامة لامتحانات الثانوية العامة بقطاعاتها الأربعة على مستوى الجمهورية، في تسليم خطابات الندب للمشاركين في أعمال الامتحانات كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير الامتحان والملاحظين والمعاونين وتقدير الدرجات، يوم الأحد المقبل .
وقالت الوزارة إنه سيتم فتح الباب لتلقي طلبات الاعتذار عن عدم المشاركة في أعمال لامتحانات لمدة ثلاثة أيام فقط هي 27 و28 و29 مايو الحالي، وذلك وفقاً للتعليمات المنظمة والقواعد المعمول بها.
وأوضحت الوزارة أنه تم مراعاة عدم تكرار توزيع المعلم على ذات لجنة سير الامتحان التي شارك فيها بامتحانات العام الماضي وكذلك البعد الجغرافي بين لجان السير ومحل الإقامة حرصاً على توفير سبل الراحة للسادة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات ولضمان تحقيق الجودة المطلوبة والغاية المرجوة من العملية الامتحانية.
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