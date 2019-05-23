نشرة الحوادث المسائية.. إطلاق سراح "مرزوق والقزاز" وجريمة الجار والعجوز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الخميس، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"أمن القاهرة" يضبط 3 متهمين بسرقة 700 ألف جنيه من سيارة موظف بالمعادي

ألقى ضباط مديرية أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية لاتهامهم بسرقة 700 ألف جنيه من سيارة مواطن.

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"ملقاش حاجة تتسرق قتلها".. جريمة الجار والعجوز قبل أذان الفجر

أسدلت مديرية أمن الجيزة الستار عن جريمة قتل عجوز داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين أن أحد قاطني المنطقة سكنها وراء ارتكاب الواقعة بدافع السرقة.

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إطلاق سراح "معصوم مرزوق والقزاز وسلامة" في القضية 1305

قال المحامي خالد علي، إنه تم إطلاق سراح السفير معصوم مرزوق ويحيي القزاز والدكتور رائد سلامة من أقسام الشرطة التابعة لمحل إقامتهم.

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"بطريقة التصيد".. طالب يخترق حسابات بعض المواطنين البنكية ويستولي على نقودهم

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخص لاستلائه على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة ببعض عملاء البنوك واستخدامها في عمليات على شبكة الإنترنت.

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