بالفيديو .. ضبط شخص بحوزته 29 قطعة يشتبه في أثريتها بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، حملة أمنية مكبرة استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة بمنطقة البراجيل بدائرة مركز شرطة أوسيم.

أسفرت الحملة عن ضبط (عنصر إجرامي، سبق اتهامه في قضيتين ومحكوم عليه في قضية -ضرب) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أوسيم، وبحوزته (30 جرام لمخدر الهيروين-20 قرص مخدر-2 طلقة خرطوش-29 قطعة يشتبه في أثريتها -مبلغ مالي -2سلاح أبيض -2 هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بحيازته للقطع المشتبه كونها أثريه بقصد الإتجار.

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كما تمكنت الحملة من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أوسيم، بحوزته (81 طلقة آلي-هاتف محمول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.