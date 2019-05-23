أخبار مصر | "عاشور" يشارك في حفل إفطار وتكريم شيوخ المهنة بالسويس.. ويؤكد: سنتبنى أي استثمار يخدم المحامين (صور)‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عاشور" يشارك في حفل إفطار وتكريم شيوخ المهنة بالسويس.. ويؤكد: سنتبنى أي استثمار يخدم المحامين (صور)‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك سامح عاشور، نقيب المحامين، في حفل الإفطار الذي نظمه مجدي سخى وكيل النقابة العامة، اليوم الخميس، لمحامين السويس، بمقر النقابة الفرعية، والذي أعقبه تكريم شيوخ المهنة بالمحافظة.

وقال "عاشور"، إن الغرض الأساسي للقاء هو تكريم شيوخ المهنة بالسويس، لما قدموه لخدمة المحاماة، وهو ما يمثل قيمة رفيعة يجب الاقتداء بها من جانب شباب المحامين، حتى تؤدي المحاماة دورها في خدمة الوطن والمجتمع.

وأكد "عاشور"، أن النقابة العامة ستتبنى أي استثمار ينتفع به محامين السويس، بشرط أن يكون تحت إشرافها، وينتفع به محامين مصر عامة، ويدار بشكل اقتصادي رشيد، ويدر دخلا لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة، مضيفا: "ما ينفق من أموال النقابة يجب أن يكون له عائد اقتصادي".

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من جهته، أعلن مجدي سخى وكيل النقابة، أنه بالتنسيق مع النقيب العام، التقى رفقة المحامي والبرلماني محمد المصري، بمحافظ السويس، وقائد الجيش الثالث الميداني، منذ خمسة أيام، وأسفر اللقاء عن موافقة المحافظة على الاستفادة من الحديقة المرفقة بمبنى النقابة الفرعية، دون تحمل أي أعباء مالية، بينما وافق قائد الجيش الثالث على تخصيص أرض الملاعب، بنظام حق الانتفاع لصالح النقابة، مضيفا: "سننهي كافة الإجراءت خلال الفترة المقبلة".

كما كشف "سخى"، أن قاعة الأفراح بالنقابة الفرعية سيتم تجديدها في شهر أغسطس المقبل، بالشكل الذي يليق بمحامين السويس، إضافة لبدء إعداد مشروع يقام على الأرض السابق ذكرها، ليخدم المحامين ومجتمع السويس بأكمله.

فيما رحب سعيد حسن، نقيب محامين السويس، بالنقيب العام، وكافة الحضور، مطالبا النقابة العامة بتحمل مصاريف تخصيص الأرض، وتطوير قاعة الأفراح.

حضر حفل الافطار وتكريم محامين السويس، كل من، خالد أبو كريشة الأمين العام، ويحيى التوني أمين الصندوق، وأحمد بسيوني وكيل النقابة، وأبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد، وأدهم العشماوي، وماجد حنا، وإبراهيم عبد الرحيم، وصلاح صالح، ومحمد كركاب، سعد عبد القادر، وعبد الجواد أحمد، وعلي الصغير، ومصطفى البنان، ومحمد عريضة، وإبراهيم أبو زيد، وعيسى أبو عيسى، ومحسن لطفي، ومحمد عصمت، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومحمد الغمري، نقيب جنوب الدقهلية، وأحمد عبد النعيم، نقيب بورسعيد، وحسن الصادق، نقيب جنوب الشرقية.