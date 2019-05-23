أخبار مصر | المنظمة العربية للتنمية الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنظمة العربية للتنمية الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بشأن التنظيم المشترك بين الجانبين لجائزة التميز الحكومي العربي التي أطلقت يوم الخميس 23 مايو 2019 بمقر الجامعة العربية في القاهرة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقع المذكرة عن الإمارات معالي الأستاذة عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة، وعن المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة.

شهد توقيع الاتفافية السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأستاذ محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات، والأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان وزير الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية- رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والمهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وتهدف الجائزة إلى نشر ثقافة الجودة والتميزفي الدول العربية وخلق فكر قيادي إيجابي لتبني الجودة والتميز في الدول العربية.