أخبار مصر | ننفرد بنشر إجراءات "التعليم" للتقديم في الصف الأول الابتدائي (مستندات)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننفرد بنشر إجراءات "التعليم" للتقديم في الصف الأول الابتدائي (مستندات) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشور هام وعاجل لجميع المديريات التعليمية بشأن الالتحاق بالصف الأول الابتدائي بكافة المدارس (رسمي ورسمي لغات وخاص ) وذلك للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠.

وقالت الوزارة، إن التسجيل سيكون متاح من ١ يونيو حتي ٣٠ يونيو لعام ٢٠١٩، ومتاح لولي الأمر التسجيل في أكثر من مدرسة من خلال التسجيل الإلكتروني ومن يتعسر في التسجيل الإلكتروني فمن الممكن أن يتوجه إلى المدرسة بشهادة الميلاد المميكنة للطفل والشهادة الأصلية وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

وأوضحت الوزارة، في الفاكس الذي حصلت "الخليج 365" علي نسخة منه، أن فحص الملفات الخاصة بالطلاب ستكون في الفترة من ١ يوليو الي ٣١ يوليو ٢٠١٩.