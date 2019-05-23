أخبار مصر | عاطف مفتاح: استطعنا توفير 770 مليون دولار من التكلفة الإجمالية للمتحف الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاطف مفتاح: استطعنا توفير 770 مليون دولار من التكلفة الإجمالية للمتحف الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء عاطف مفتاح مدير مشروع المتحف الكبير والمنطقة المحيطة به، إن القيمة التقديرية لإنشاء المتحف المصري الكبير كانت 1.6 مليار دولار، وقد بدأ العقد بـ 800 مليون دولار وصلت التكلفة نتيجة الأحداث التي مرت بها البلاد إلي 1.6 مليار دولار.

وأضاف مفتاح، أنه استطعنا خفض التكاليف بحولي 770 مليون دولار من أي أن تكلفة المتحف انخضت من 1.6 مليار دولار إلى ما يقرب من 830 مليون دولار، فكل جنيه يصرف نعرف قيمته جيدًا، وندرك أن هذه أموال الشعب ونحرص عليها جيدًا.

وأشار إلى أن التوفير الذي حدث يقارب 14 مليار جنيه مصري، ولكي ندرك حجم هذا الانجاز علينا أن نقارن

مشروع المتحف الكبير بآخر مشروع تم افتتاحه في العالم وهو متحف اللوفر في أبو ظبي، والذي تكلف 6.30 مليار دولار.. وبعقد مقارنة سريعة أولًا من حيث المساحة فالمتحف الكبير مساحته 20 ضعف متحف أبو ظبي، حيث أن متحف أبو ظبي مساحته تبلغ 6400 متر، ولدينا البهو العظيم فقط وهي الساحة التي فيها يقف تمثال رمسيس الثاني وعمود مرنبتاح مساحتها 8000 متر مسطح.

وأكمل مفتاح قائلًا: من حيث عدد القطع ففي لوفر أبو ظبي 600 قطعة منها 300 قطعة تم إيجارها من لوفر فرنسا والباقي من البلد نفسها، أي أن تكلفة المتحف المصري الكبير كله أقل من ثلث تكلفة لوفر أبو ظبي في حين أن مساحة المتحف الكبير 20 ضعف مساحة لوفر أبو ظبي.

وأضاف مفتاح أن الفارق في التصميم وجودة التشطيب لصالحنا والأرقام تؤكد الترشيد الكبير في تكلفة المتحف ويؤكد لأي مدي نحن مهتمون بكل قرش يتم صرفه. وأشار إلى أنه كان ما أسهل أن تأتي وزارة الأثار بشركة لنقل الأثار لكنها فعلت ذلك بسواعد أبنائها ونقلت وزارة الأثار أكثر من 50 % من الأثار الثقيلة التي ستوضع علي الدرج العظيم وتم نقل 44 قطعة حتي الأن بكوادر وزارة الأثار من أصل 87 قطعة مقرر ضمن خطة المتحف وضعها علي الدرج العظيم،وهذا ترشيد ضخم جدا للنفقات خاصة في التكلفة والتنفيذ. Advertisements