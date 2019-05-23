مصر | بعد اعترافه بقتلها.. النيابة تأمر بحبس متهما بقتل "مسنة" الجيزة 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اعترافه بقتلها.. النيابة تأمر بحبس متهما بقتل "مسنة" الجيزة 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس المتهم بقتل ربة منزل داخل مسكنها ببولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها.

وباشرت النيابة التحقيق حول واقعة قتل مسنة داخل مسكنها ببولاق الدكرور على يد عاطل، وقد أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة وفحص آخر المترددين علي العقار في المنطقة، وتبين انه احد سكان المنطقة وتم رصد دخوله للمنزل في وقت وقوع الجريمة.

ومن خلال التحقيق معه في النيابة، اعترف المتهم أنه قام بتسديد 6 طعنات للقتيلة في منطقة البطن بدافع السرقة معتقدا أنها تمتلك مبالغ مالية ضخمة.

وتباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق مع المتهم بقتل ربة منزل داخل مسكنها ببولاق الدكرور، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على عاطل متعاطي للمخدرات، في عقده الثالث، الذي قتل سيدة مسنة بمنطقة بولاق الدكرور بدافع السرقة.

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وتبين من خلال التحقيقات، ان المجني عليها تقيم بمفردها في شقة بالطابق الارضي مكونة من غرفة وحمام فقط ويتردد عليها بعض الجيران للاطمئنان عليها لإقامتها بمفردها وكبر سنها حتي عثر عليها احد سكان العقار ملقاة علي الارض غارقة في دمائها.

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل منزلها بمنطقة بولاق الدكرور، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة صاحبة الشقة مصابة ب6 طعنات متفرقة فى الجسد.