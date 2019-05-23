شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 47 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والبناء المخالف في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز كفر الدوار والدلنجات ورشيد وحوش عيسى وبدر بمحافظة البحيرة حملات موسعة بالتنسيق مع الإدارات الزراعية وحماية الأراضي ومديرية أمن البحيرة، أسفرت عن تنفيذ 47 قرارًا متنوعًا بالإزالة.

وبحسب بيان، الخميس، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لمسئولي الوحدات المحلية بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين والمخالفين ورفع كافة الإشغالات لتيسير الحركة المرورية حفاظاً هيبة الدولة.

وقامت الحملات بتنفيذ قرارات إزالة لعدد 9 حالة تعد على الأرض المملوكة للدولة بحوش عيسى، و12 حالة تعدٍ على أملاك الري والصرف برشيد، و15 قرار بناء مخالف بالدلنجات وبدر، وتنفيذ 11 قرار إزالة للإشغالات في مركز كفر الدوار.