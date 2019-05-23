شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشارك في اجتماع الحفاظ على بيئة «البحر الأحمر وخليج عدن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في اجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية «للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن»، في دورته الثامنة عشر، الذي تستضيفه المملكة العربية السعوديه بمقر الهيئة بمدينه جدة، برئاسة وزير الزراعة والمياة والبيئة بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة وزراء البيئة الأعضاء بالهيئة.

ويهدف الإجتماع إلى مناقشة القضايا المتعلقة بحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والحفاظ على الموارد والعمل على تنميتها كما شهد الإجتماع مراسم تسليم المملكة الأردنية الهاشمية رئاسة المجلس إلى المملكة العربية السعودية.

وأكد المجلس الوزاري للهيئة على ضرورة تفعيل إعلان البحر الأحمر كمنطقة خاصة واعتماد خطة العمل والموازنة للهيئة لعامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ كما اعتمد المجلس خطة العمل الإقليمية للإدارة المستدامة للنفايات البحرية المبعثرة، بالإضافة إلى تكريم الجهة الفائزة بجائزة الهيئة للتميز البيئي لعام 2018.

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ومن المقرر أن تستضيف مصر الاجتماع القادم للمجلس الوزارى للهيئة.

وأكدت فؤاد على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية المشاركة على المستوى الإقليمي من أجل الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى .

وعلى هامش اجتماع المجلس، عقد إجتماع ثنائي بين الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور زياد أبوغرارة الأمين العام للهيئة لمناقشة أهم القضايا البيئية المطروحة على الساحة لتحديد أولويات العمل خلال الفترة القادمة التي تتركز حول التخلص من النفايات البحرية المبعثرة بطرق علمية وعملية حتى يمكن الإستفادة منها، بالأضافة إلى التغييرات المناخية وتأثيراتها على البيئة البحرية والعمل على خفض إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون في البيئة البحرية من أجل خفض المساهمات الوطنية لتلك الغازات التي يمكن تضمينها في أجندة البيئة البحرية في مؤتمر المناخ القادم.

كما تطرق الإجتماع إلى ضرورة الإهتمام ببرامج الوعى البيئى على المستويات العمرية المختلفة لزيادة وعي تلك الفئات بأهمية الحفاظ على البيئة.