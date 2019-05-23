شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة للمواطنين من رئيس «الأرصاد» بشأن طقس الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، ودرجة الحرارة وصلت لـ45، وهي ذروة الارتفاع خلال هذه الموجه الحارة، وهي نفس حرارة الصعيد، والسواحل الشمالية أيضًا لأول مرة تصل لـ41.

وتابع «عبدالعال»، خلال حواره مع مراسلة فضائية «اكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن انخفاض درجة الحرارة سيبدأ من الغد، موضحًا أن السواحل الشمالية الغربية ستنخفض 10 درجات، وستصل لـ30 درجة مأوية، والوجه البحري والقاهرة ستنخفض ما يقرب من درجتين.