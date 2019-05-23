شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يمنح المشروعات المتعثرة بالمناطق الصناعية مهلة عامًا ونصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، منح المشروعات المتعثرة في المناطق الصناعية بالمحافظة مهلة أولى لمدة 6 أشهر، ثم مهلة ثانية وثالثة كل واحدة منها 6 أشهر أخرى تيسيراً على المستثمرين لاستكمال مشروعاتهم.

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جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، بحضور المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأعضاء اللجنة، وتمت الموافقة خلال الاجتماع على تعديل إجراءات التخصيص بالمناطق الصناعية بحوش عيسى ووادي النطرون، بما يؤدي إلى جذب المستثمرين ويمنح مهلة للمتعثرين لاستكمال مشروعاتهم.

واستعرض الإجتماع الموقف التنفيذى للمشروعات المخصص لها أراضى بالمناطق الصناعية بالمحافظة، وشملت 319 مشروعاً بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون، منها 40 مشروعًا قائمًا، وبدأ الانتاج و93 مشروعًا تحت الانشاء، ويجري ترخيص عدد 100 مشروع آخر، وكذلك 68 مشروعًا بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى منها 3 مشروعات قائمة و9 مشروعات تحت الإنشاء ويجري ترخيص عدد 44 مشروعًا آخر.

وأكد المحافظ على ضرروة تضافر كافة الجهود والعمل على تشجيع الاستثمار الجاد وتوفير المناخ الملائم للاستثمار، وتقديم كافة التيسيرات للمستثمرين الجادين، وتذليل معوقات الإستثمار للمساهمة في دعم التنمية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية على المشروعات التي تم منحها مُهل لتقييم مدى التزام أصحابها بالمهلة الممنوحة لهم.