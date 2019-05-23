شكرا لقرائتكم خبر عن وفقًا لـ«الكفاءة» و«التفاني».. محافظ كفر الشيخ يعتمد حركة نواب رؤساء المراكز والمدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم «10041»، 23 مايو 2019، الاثنين، لحركة نواب رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة.

وشملت الحركة الآتي: «أيمن ابراهيم خلف الله على، نائب رئيس المركز والمدينة/ للنظافة والتجميل والتنسيق الحضاري بالمدينة، وأحمد محمود بسيوني الشناوى، نائب رئيس المركز والمدينة / للاشغالات والازلات بالمدينة، وهاني عبدالجميل منصور سيد أحمد، نائب رئيس المركز والمدينة لشئون قرى شرق، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بالقرى سالفة الذكر، وصبحى محمد عبدالوهاب جود، نائب رئيس المركز والمدينة لشئون قرى غرب، وأحمد محمد محمد بسيوني، رئيس قرية الرصيف، سوريه عبدالله عبدالمطلب عبدربه ريس قرية الحصفة».

وكان محافظ كفرالشيخ قد اعتمد حركة نواب رؤساء المراكز والمدن، طبقًا لمعدلات العمل وتقييم الأداء وخدمات المواطنين، لتكتمل بذلك أكبر حركة لنواب رؤساء المراكز والمدن في تاريخ المحافظة، طبقًا لمعدلات العمل وتقييم الأداء وخدمات المواطنين، ولأول مرة يتم اجراء حركة تغييرات شاملة تضمنت مراكز ومدن المحافظة لتعد الأولى في تاريخها، وكانت «الكفاءة» و«التفاني» في العمل أهم معايير الاختيار.