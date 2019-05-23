شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يُعلن الطوارئ لمواجهة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الخميس، حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، لمواجهة حالات الإصابة نتيجة الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة التى تتعرض لها البلاد، والاستعداد لاستقبال أي بلاغات لحالات إصابة بالإجهاد الحرارى والتعامل الفورى معها.

ووجّه محافظ الجيزة، الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، بالتنسيق مع كافة القطاعات الصحية والطبية بالمحافظة، لتوعية المواطنين وإلقاء الضوء على حالات الإجهاد الحرارى وكيفية التعامل معها والتجهيزات اللازمة لغرف الاجهاد الحرارى بالاستقبال فى كافة المستشفيات العامة والمركزية.

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وناشدت وكيل وزارة الصحة بالجيزة، جميع المواطنين بعدم التعرض المباشر لاشعة الشمس فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة وصيام الشهر الكريم والالتزام بإجراءات السلامة وتوخى الحذر واتباع الاحتياطات اللازمة فى مثل هذه الأمور مثل الإكثار من شرب الماء والسوائل بكمية كافية فى الفترة من الإفطار حتى السحور وعدم التواجد فى أماكن سيئة التهوية والإقلال من تناول السكريات والامتناع عن وضع الأملاح فى الأكل والمشروبات التى تحتوى على كافيين وارتداء ملابس فضفاضة ومريحة.

كما يتم الأخذ فى الاعتبار الفئات الأكثر عرضة للإصابة بضربة الشمس وهم الرضع وصغار الأطفال وكبار السن (65 سنة فأكثر) والمرضى المعرضون للتشنجات العصبية والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، خاصة أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم.

لافتة إلى ضرورة معرفة أعراض ضربات الشمس والتى تتمثل فى ارتفاع درجة حرارة الجسم وإحمرار فى الوجه وجفاف فى الجلد والتهاب فى العين وإجهاد عام يصاحبه صداع وتقلصات عضلية والشعور بدوار مع قيء وشعور بالهذيان يؤدي إلى فقدان الوعى وسرعة فى النبض مع تنفس غير طبيعى قد تظهر بصورة فجائية حيث يفقد الشخص وعيه دون سابق إنذار مع ملاحظة أن قلة العرق معناها احتياج الجسم لكثير من السوائل وفى الحالات التى تصل إلى درجة الدوار أو فقدان الوعي سرعة التوجه فورا إلى أقرب مستشفى حميات.