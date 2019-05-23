شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: قوافل طبية تكشف على 1400 مريض بـ«زاوية البحر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، إن قاقلة طبية علاجية بقرية زاوية البحر بمركز كوم حمادة قامت بالكشف على 1400 مريض ومريضة من أبناء القرية وتوابعها وتقديم العلاج لهم مجانًا، مشيرًا إلى أن القافلة استمرت على مدار يومين وشارك فيها 15 طبيبًا وطبيبة من مختلف التخصصات الطبية.

وأشار «المحافظ» إلى أن القافلة تأتى فى إطار مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعلاج غير القادرين وصرف الأدوية المجانية لهم، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتورة وفاء الصادق، مدير عام القوافل العلاجية المجانية بوزارة الصحة.

وأوضح الدكتور رأفت الربيعى، مسؤول القوافل العلاجية المجانية بالبحيرة، أن القافلة يتم تسييرها أسبوعيًا على مدار يومين فى قرية مختلفة بقرى المحافظة، وتشمل 15 تخصصًا طبيًا مختلفًا، ويتم صرف العلاج للحالات المرضية مجانًا بجانب تحويل حالات الجراحة للمستشفيات المركزية، لإجراء العمليات الجراحية لهم، بالتنسيق مع الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة، المشرف على القوافل، مشيرًا إلى أن القوافل تشمل عقد ندوات توعية صحية وتثقفية خصوصا المشاكل الصحية الاجتماعية.