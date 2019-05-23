شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ «المصرى اليوم».. تخصيص أرض لإنشاء «جبانة طفنيس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجابة لما نشرته «المصرى اليوم» عن صراع بين 5 قرى على الدفن فى مقابر «الجبلين» بمركز إسنا فى الأقصر، وفيه حذرت الصحيفة من خطورة المشكلة التى يمكن أن تُحدِث مواجهات فى المستقبل بين الأهالى وما سينتج عنها من منع دفن الموتى، عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اجتماعًا للمجلس التنفيذى للمحافظة، أمس، وتمت فيه الموافقة على تخصيص قطعة أرض لإنشاء جبّانة لدفن موتى أهالى طفنيس المطاعنة بمركز إسنا، واختيار مواقع الجبّانات الجديدة من قِبَل لجنة الشؤون الصحية المختصة بذلك.

كما تناولت جلسة المجلس التنفيذى مناقشة عدد من القضايا، على رأسها التوجيهات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء، بخصوص العمل على تطوير البنية الأساسية بكل المدن والمراكز.

ووجّه «ألهم» رؤساء المدن والمسؤولين بتكثيف الجهود المبذولة فى الحفاظ على نظافة وتجميل المدن والقرى، مع الالتزام بطلاء المبانى باللون الموحد بعد استيفاء كل شروط تراخيص المبانى، وسبل تنفيذ وتسهيل إجراءات استغلال مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية جاذبة للأسرة والشباب، خاصة مع حلول الصيف، وتمت متابعة سير أعمال تقنين أراضى الدولة، وما تم تنفيذه، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء أعمال منظومة التقنين، وتنفيذ الغرامات القانونية على المخالفين.