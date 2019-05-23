شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يتفقّد آثار الحريق بمحلات «السوق القديم» في شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، آثار الحريق ببعض المحلات التجارية بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ، الخميس، إذ اندلعت النيران نتيجة لماس كهربائي في أحد أجهزة.

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وعند اندلاع النيران، هرعت الحماية المدنية، ورئيس مدينة شرم الشيخ وأجهزة المحافظة، لمكان الحريق وتم السيطرة على الوضع بدون خساشر بشرية.

ووجّه المحافظ بسرعة إزالة آثار الحريق وعمل الصيانة اللازمة للمحال التجارية في بداية الموسم السياحي.

وقرر المحافظ عقد مؤتمرًا طارئًا بموقع الحدث، بحضور مدير الحماية المدنية ومديري الإدارات المختصة، ورئيس مدينة شرم الشيخ، لتقديم ومناقشة المقترحات اللازمة لإزالة الآثار وتعويض المضارين، وضمان عدم تكرر مثل تلك الحوادث.