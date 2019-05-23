شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي ورئيس جامعة حلوان يفتتحان تجديدات فندق كلية السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، الخميس، تجديدات فندق كلية السياحة والفنادق بالجامعة، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها مليونين وثلاثمائة ألف جنيه.

ويعد هذا الصرح فندقا تعليميا يهدف لتدريب طلاب قسم الإدارة الفندقية بالكلية في كافة المراحل الدراسية المختلفة.

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ويرجع تاريخ إنشاء فندق كلية السياحة والفنادق، جامعة حلوان، إلى عام ١٩٨١، إذ تم تجديده وتطويره بصورة كاملة، ويحتوي الفندق على عدد ١٢ غرفة إقامة بين غرف مزدوجة وفردية وغرف عائلية (٦ غرف مزدوجة، ٤ غرف فردي، ٢ غرفة عائلية).

كما يحتوي الفندق على قاعتين: القاعة الكبرى والتي تسع ما بين ٢٠٠ إلى ٢٢٠ فردًا، وهي مجهزة لتنظيم الحفلات والمؤتمرات وتطل على نهر النيل، ومُلحق بها بهو يسع حوالي ٤٠ : ٥٠ فردًا كمنطقة انتظار يُقدَم بها خدمات.

فيما تسع القاعة الصغرى من ٥٠:٧٠ فردًا، وهي مجهزة لتنظيم الاجتماعات والمناسبات المختلفة ملحقة ببهو يسع من ٤٠ : ٥٠ فردا كمنطقة انتظار.