شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يسلم 13 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، بتسليم 13عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون، وذلك بتوزيعهم على المواطنين أصحاب هذه العقود، وانهاء اجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع، لافتاً أن هذا يعد انجاز كبير.

قال المحافظ انه تم تسليم 13 عقد تقنين أراضي املاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم «عبدالنعبم محمد عبدالمعطي من بلطيم بمساحة 23،40م2، شفيقة محمد عبدالجواد بمدينة دسوق بمساحة14,40م2، علاء فهمي عبدالهادي بمدينة بلطيم بمساحة 148م2، سعدية مصباح رمضان من مدينة كفرالشيخ بمساحة 117م2، جمعه عبدالمنعم ابراهيم من مدينة كفرالشيخ بمساحة 148,53م2، سالم عبدالله محمد من مدينة بلطيم بمساحة 164م2، جابر محمد محمود من مدينة فوه بمساحة 8,40م2، اشرف عبدالرحمن الصغير من مدينة دسوق بمساحة20,52م2، ابراهيم مختار محمد عمارة من مدينة قلين بمساحة 697,50م٢، ابراهيم محمد الابياري من مدينة قلين بمساحة 224,30م2، محمد محمد محمد موسي من مدينة قلين بمساحة 333,25م2، ورثة عبدالرحمن السيد نجم من مدينة بيلا بمساحة 94,80م2، صالح عبدالحي مبارك من مدينة قلين بمساحة 965م2»، وذلك ضمن أعمال لجان تقنين اراضي املاك الدولة بالمحافظة لصالح المواطنين وفقاً للصالح العام وطبقاً للقانون.

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دعا المحافظ أصحاب عقود التقنين بالمحافظة المبادرة باستكمال الإجراءات التي تقوم المحافظة بتسهيلها ليتم تسليمهم العقود في نفس اليوم لتقنين أوضاعهم وخاصةً أصحاب الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة، لافتاً انه خلال الفترة القادمة من له طلب تقنين ولم يستكمل الاجراءات سيتم إيقاف الطلبات وسحب قطعة الارض أو المبني الموجود واتخاذ الاجراءات القانونية ضده، مشيراً ان باب التقنين لن يستمر مفتوح طويلاً، مؤكداً انه تم تسهيل إجراءات بصورة كبيرة حيث في البداية كان يتم أخد شيكات بنكية مقبولة الدفع بباقي القيمة على ثلاث دفعات ولكن تم إزالة هذا الشرط تماماً واستبداله بدفع 25% فقط بعقد ابتدائي ويتم تسليم العقد النهائي عند استكمال اجراءات التقنين بالقيمة خلال 3 سنوات، مشيراً ان المحافظة قامت بتقديم 5700 طلب تقنين حتى الآن من بينهم 915 طلب تقنين يتبعوا جهات معنية أخرى والباقي يتبع محافظة كفرالشيخ.

وأكد المحافظ أن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، كما أن هناك بعض حالات التظلم يتم دراستها بواسطة اللجنة الرباعية، لاتخاذ قرار نهائي للتسعير، وبذلك يصل عقود التقنين إلى 108 عقد تقنين.

جاء ذلك بحضور عادل البرزاوى، مدير عام الشؤون القانونية، والمهندس أحمد سعيد، هيثم ندا، موسي ابوعيطة، محمد مبارك، وبدر حلمى، وعدد من القيادات التنفيذية.