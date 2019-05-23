شكرا لقرائتكم خبر عن نجل ترامب يداعب شقيقته إيفانكا على تويتر بصورة من طفولتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب دونالد ترامب جونيور ابن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، شقيقته إيفانكا بتغريدة على تويتر نشر فيها صورتها وهى طفلة.

وقال فيها مازحا، "يبدو أننى سأقوم بالانتقام من شقيقتى الصغيرة.. فقط تذكرى إيفانكا أن من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. أظن أن الوقت قد حان لكتابة فصل قصص طفولة إيفانكا، فهناك الكثير من المادة العظيمة".

ويعد ترامب جونيور، الابن الأكبر للرئيس ترامب ولديه أخ وأخت شقيقان، هما إيفانكا وإيرك من أولى زوجات ترامب، إلى جانب أخت وأخ غير شقيقين وهما تيفانى ترامب من الزيجة الثانية لترامب، وبارون، ابن السيدة الأولى ميلانيا ترامب.

Advertisements

وتعمل إيفانكا مستشارة بدون أجر فى البيت الأبيض، وتعد من أبرز أبناء الرئيس الأمريكى هى زوجها جاريد كوشنر الذى يعمل أيضا مستشارا لدونالد ترامب.