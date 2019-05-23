شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمنى: مؤسسات المجتمع عليها المساهم فى التوعية بمخاطر السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء عصام نصار، الخبير الأمنى، إن محاولات إثارة البلبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تقودها الجماعات الإرهابية، بالتنسيق مع مخابرات دول معادية وعلى رأسها قطر وتركيا، من أجل ضرب الاستقرار فى مصر، وهو ما يتصدى له الشعب، والدولة بكل مؤسساتها، وكذلك مؤسسات المجتمعة المدنى التى عليها المساهم فى توعية المواطنين بمخاطر السوشيال ميديا.

وأكد الخبير الأمنى، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن الحروب عبر السوشيال ميديا مع مروجي الشائعات تهدف إلى إحباط وإفساد الاستقرار للدولة من الداخل، بهدف زعزعة استقرارها وفرض السيطرة عليها، والاعتماد على بث الأكاذيب ونشرها.

وأوضح الخبير الأمنى، أن رفع معدلات الوعي الثقافى والسياسي عند المواطن، والعمل على حماية المواطنين، من الجرائم الإلكترونية يتطلب دورا ًكبيراً من مؤسسات الدولة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني كدوراً من أدوارها فى التثقيف وتوعية المواطن.