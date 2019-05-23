شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد فندق كلية سياحة وفنادق حلوان التعليمى بتكلفة 2 مليون و300 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، اليوم الخميس، تجديدات فندق كلية السياحة والفنادق بالجامعة، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها مليونان وثلاثمائة ألف جنيه.

ويعد هذا الصرح فندقًا تعليميًا يهدف لتدريب طلاب قسم الإدارة الفندقية بالكلية في كافة المراحل الدراسية المختلفة، إذ يرجع تاريخ إنشاء فندق كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان إلى عام 1981 وتم تجديده وتطويره بصورة كاملة، حيث يحتوي الفندق على 12 غرفة إقامة بين غرف مزدوجة وفردية وغرف عائلية "6 غرف مزدوجة، 4 غرف فردى، 2 غرفة عائلية".

كما يحتوى الفندق على قاعتين هما: القاعة الكبرى والتي تسع ما بين 200 الي 220 فردا وهي مجهزة لتنظيم الحفلات والمؤتمرات وتطل على نهر النيل وملحق بها بهو يسع حوالي 40 : 50 فردا كمنطقة انتظار يقدم بها خدمات .

وتسع القاعة الصغرى من 50 : 70 فردا وهي مجهزة لتنظيم الاجتماعات والمناسبات المختلفة ملحقة ببهو يسع من 40 : 50 فردا كمنطقة انتظار، وأعقب الافتتاح حفل إفطار جماعي بحضور رؤساء الجامعات على هامش انعقاد المجلس الأعلى للجامعات بكلية السياحة والفنادق بالجامعة.