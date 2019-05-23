شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا وابن عمي بنساعد الغريب".. إقبال كبير على جروب "رسالة" بفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل جروب "أنا وابن عمي بنساعد الغريب" التابع لجمعية رسالة للأعمال الخيرية على موقع فيسبوك، حصد إقبال الكثيرين من أبناء الشعب المصري، حيث وصل عدد المشتركين في الجروب لأكثر من مليون عضو.

ويسهل الجروب عملية التواصل بين المشاركين فيه حيث يشكل دائرة تجمع غير القادر والمحتاج بالقادر على مساعدته، حيث يتم عرض كثير من المساعدات على المحتاجين لها، فنشر أحد المشاركين بالجروب أنه يحتاج لعلاج لمرض الفشل الكلوي وبعد ساعات قليلة كتب شاكرا أحد المتبرعين له بالعلاج من أعضاء الجروب، وكذلك أتاح الجروب لعضوة أخرى أن تحصل على بعض الملابس المحتاجة لها قبيل زفافها من عضوات من الجروب.

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