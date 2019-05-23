تجهيز مستشفيات الحميات ومراقبة الحالات الحرجة 48 ساعة بسبب الموجة الحارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مستشفيات الحميات بوزارة الصحة عن تجهيز أسرة الرعاية المركزة بمختلف المستشفيات تحسبا لوجود حالات تحتاج الدخول للرعايات لخطورة إصابتها بالإجهاد الحرارى.
وقال مصدر لـ"الخليج 365"، إن ضربة الشمس تعد من الطوارئ الطبية وتعد أهم أسباب الوفيات، ولذا ننصح بالوقاية منها والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة.
وأضاف المصدر، أن الانخفاض العاجل فى درجة حرارة الجسم الأساسية، هو الأساس فى علاج المصاب بالاجهاد الحرارى حيث إن مدة ارتفاع درجة حرارة الجسم هي المحدد الأولى لعلاج المصاب.
وتابع، أنه يجب حجز المصاب في المستشفى تحت المراقبة والمتابعة لمدة لا تقل عن 48 ساعة، لتجنب حدوث مضاعفات وفى حال حدوث أى تغيرات طارئة يتم وضعه فى العناية المركزة تحت الإشراف الطبى المستمر.
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