ننشر نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية.. إدخل رقم جلوسك و اعرف نتيجتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر موقع الخليج 365 نتيجة الشهادة بمحافظة الاسكندرية و التى أعلنت عنها مديرية التربية و التعليم بالاسكندرية
اعتمد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وذلك بنسبة نجاح بلغت 84.2%، وكانت نسبة نجاح البنين 81,8٪ بينما كانت نسبة نجاح البنات 86,8٪، وعدد الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية 32 طالبا وطالبة من بينهم 8 طلاب حاصلين على الدرجات النهائية، جاء ذلك بحضور مصطفى العجمي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.
وجاء ترتيب اﻹدارات التعليمية بالمحافظة من حيث نسبة النجاح كالتالى: في المركز اﻷول إدارة الجمرك التعليمية بنسبة نجاح بلغت 99,2٪، ثم إدارة غرب التعليمية جاءت في المركز الثاني بنسبة 91,2٪، وفي المركز الثالث إدارة شرق بنسبة 88,0 ٪، يليها إدارة العجمي 87,2 ٪ ، ثم إدارة المنتزه بنسبة 83,0٪، ثم إدارة وسط بنسبة 82,3٪، ثم إدارة العامرية 76,7٪، وأخيرا إدارة برج العرب التعليمية بنسبة 71,2%.
ومن الجدير بالذكر، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالمحافظة كانت 82740 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 80303، بينما كان عدد الناجحين 67646 طالبا وطالبة...
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