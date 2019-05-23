الإمام الأكبر: القوامة لا تستلزم أفضلية الرجل ولكن تعني قدرته على قيادة الأسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن مفهوم القوامة لا يستلزم أفضلية الرجل على المرأة، ولكنها تعني قدرته على قيادة الأسرة.

وقال الإمام الأكبر - في برنامجه الرمضاني اليوم "حديث الشيخ" - إن البعض يوجه الطعن إلى الإسلام من منطلق فهم مغلوط لمبدأ القوامة، والادعاء بأنها تهدم مبدأ المساواة، والرد على ذلك أن المساواة في الأديان وفي الفلسفات المثالية والميتافيزيقية والإلهية وحتى في منطق العقل السليم، لا تكون إلا فيما يقبل المساواة، لأن المساواة بين مختلفين ينتج عنها الضرر والظلم، والمساواة في الإسلام مشروطة بألا تتحول إلى ظلم.

وأوضح فضيلته أن الدليل على أن قوامة الرجل لا تعني أفضليته على المرأة في كل شئ هو أن الشرع أعطى المرأة ذمه مالية مستقلة، فمن حقها أن تبيع وتشتري وتتاجر، وليس للزوج أن يقترب من هذه الثروة التي تمتلكها إلا أن أعطته هي برضاها، فالرجل ليس له قوامة على الذمة المالية للمرأة، بينما نجد أن الذمة المالية للزوج مشمولة بحقوق الزوجة وليست مستقلة.