​رئيس المقاولون العرب يتفقد مشروع أنفاق بورسعيد- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: تفقد المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، مشروع أنفاق قناة السويس ببورسعيد، والتي ينفذها التحالف المصري (المقاولون العرب أوراسكوم ). رافقه خلال الزيارة المهندس سيد فاروق النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة والمهندسة مفيدة علام استشاري طرق الشركة المشرف على المعامل والمهندس محمد الحسيني عضو مجلس تنفيذي الشركة والمهندس محمد حافظ رئيس قطاع القناة وسيناء والمهندس محمد أبودشيش المشرف العام على المشروع والمهندس مبارك منصور مبارك رئيس القطاع مدير فرع سيناء، والمهندس أسامه نوار مدير إدارة الإنشاءات البحرية والمهندس عمرو حامد مدير مشروع أنفاق بورسعيد. وتفقد صلاح- خلال الزيارة- النفق الشمالي والذي يبلغ طوله الإجمالي 4 كيلو متر وجسم النفق 2.850 كم وقطره الخارجي 12.6 متر والداخلي 11.4 متر بمنسوب يصل إلى عمق 24 مترًا تحت قاع قناة السويس ويسمح بمرور سيارتين بكل اتجاه بارتفاع صافي 5 أمتار مما يساعد على سهولة حركة الحاويات من وإلى ميناء شرق التفريعة وتشجيع إقامة المصانع بمنطقة شرق بور سعيد. وحرص رئيس مجلس الإدارة والنائب الأول خلال الزيارة على الاجتماع بقيادات العمل حيث أشادا بالعاملين في مشروع الانفاق وبحسن التنظيم وإدارة العمل وأثنيا على أعمال السلامة والصحة المهنية بالمشروع وتطبيق معايير السلامة على الوجه المطلوب، ووجها التحية لروح المهندس الراحل أشرف طلبة المدير التجاري للمشروع، كما أكدا أن المشروع شهد تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، كما أصبح لدى أبناء الشركة خبرة كبيرة في مشروعات الأنفاق.

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