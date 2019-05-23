حدث في 8 ساعات| أقوى موجة حارة بمصر.. وسحب الجنسية من 4 أشخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- إسلام ضيف:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، مجموعة من الأحداث على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، من أبرزها استقبال رئيس الوزراء وفدًا من دولة الإمارات لبحث التعاون القائم فى مجال التطوير والإصلاح الإداري، بجانب إصدار الرئيس السيسي اتفاقية التعاون بين مصر وتونس في مجال النقل البحري، إضافة إلى سحب الحكومة الجنسية عن 4 أشخاص ممن تجنّسوا بها بسبب اكتسابهم الجنسية عن طريق الغش وبناءً على أقوال كاذبة.

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية تعاون مع تونس في مجال النقل البحري

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا رقم ١١ لسنة ٢٠١٩، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري، والموقعة في القاهرة بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠١٧، لتنمية حركة مرور السفن التجارية بين البلدين وتسهيلها وتشجيع التبادل التجاري الثنائي بينهما.

لتشجيع بنات مصر.. السياحة تطلق "ختم المساواة" لتمكين المرأة

أطلقت وزارة السياحة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خطوات الحصول على "ختم المساواة" لقطاع السياحة، بحضور أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرآة، وممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

الإفتاء: تأخير صلاة الظهر في أوقات الحر جائز شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن تأخير صلاة الظهر في أوقات الحر الشديد جائز شرعًا.

رئيس الوزراء يبحث مع وفد إماراتي التعاون في مجال التطوير والإصلاح الإداري

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفدًا من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ضم كلاً من محمد القرقاوى، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل، وعهود الرومى وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، لبحث التعاون القائم مع الأشقاء من الإمارات فى مجال التطوير والإصلاح الإداري.

الحكومة تسحب الجنسية المصرية من 4 أشخاص بسبب "الغش والكذب"

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قرر رئيس الوزراء، سحب الجنسية المصرية من 4 تجنسّوا بها، بسبب اكتسابهم الجنسية عن طريق الغش وبناءً على أقوال كاذبة.

إقلاع ٢٤ رحلة من مطار القاهرة لنقل 3 آلاف معتمر إلى الأراضي المقدسة اليوم

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، إقلاع 24 رحلة جوية إلى مدينتي جدة والمدينة المنورة، لنقل حوالي ٣٠٠٠ معتمر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.

الحكومة تنفي تحصيل ضريبة الأرض من الفلاحين.. وتكشف موعد تنفيذها

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن استمرار الحكومة في تحصيل ضريبة الأرض الزراعية من المزارعين هذا العام.

الحكومة توضح حقيقة خسارة مصر 10 مليارات جنيه بسبب التهرب الضريبي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول خسارة مصر 10 مليارات جنيه سنويًا من الإيرادات الضريبية بسبب ممارسات التلاعب والتهرب الضريبي.

"ارتدوا واقيا للرأس".. 7 نصائح عاجلة من الأرصاد للمواطنين

وجه الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، 7 نصائح للمواطنين للتعامل مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.

بنسبة نجاح 81.2%.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 146437طالب وطالبة حضر منهم 143023 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 116239 طالب وطالبة بنسبة 81.2 %، من بينهم 193 طالب وطالبة حاصلين على الدرجات النهائية على مستوى المحافظة.