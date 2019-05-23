برلماني يطالب بالكشف عن جدوى تحويل السيارات للغاز الطبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إنه في ظل إحجام أعداد كبيرة من المواطنين عن تحويل سياراتهم إلى الغاز الطبيعي، علينا البحث في أسبابهم ومعالجة الخلل إن وجد، أو إعادة النظر في الفكرة ككل إذا ثبت عدم جدواها.

وأضاف، "زين الدين" في تصريح صحفي الخميس، أنه يجب النظر إلى دول العالم التي تطبق نفس التوجه، وكذلك مدى نجاح التجربة وعوامل نجاحها.

وأوضح، أن هناك تخوفات من وجود ضرر من تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الحديث يدور غالبًا عن شبهات الإضرار بالمحرك ومنصة السيارة، بسبب ارتفاع نسبة الكبريت الناتجة عن احتراق الغاز مقارنة بالبنزين والسولار، لذلك يجب التأكد من إن كانت هذه الاتهامات حقيقة أم محض إفتراءات.

وتابع: "في حالة معالجة هذه السلبيات أو ثبات عدم حقيقتها، والتأكد من جدوى التحول للغاز الطبيعي، فيجب تنظيم حملات دعائية توضح حقيقة الأمر، ومدى أهمية التحول وتوفيره للمواطنين وللدولة على حد سواء".