جامعة حلوان تفتتح تجديدات فندق كلية سياحة وفنادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:
افتتحت جامعة حلوان، اليوم، تجديدات فندق كلية السياحة والفنادق بالجامعة، بتكلفة إجمالية قدرها مليونين و300 ألف جنيه.
وذكرت الجامعة في بيان أن الفندق التعليمي يهدف لتدريب طلاب قسم الإدارة الفندقية بالكلية في كافة المراحل الدراسية المختلفة.
ويرجع تاريخ إنشاء فندق كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان إلى عام 1981، وجرى تجديده وتطويره بصورة كاملة، حيث يحتوي الفندق على 12 غرفة إقامة بين غرف مزدوجة وفردية وغرف عائلية (6 غرف مزدوجة، 4 غرف فردي، غرفتين عائليتين).
كما يحتوي الفندق على قاعتين هما: القاعة الكبرى والتي تسع ما بين 200 إلى 220 فردًا مجهزة لتنظيم الحفلات والمؤتمرات وتطل على نهر النيل وملحق بها بهو يسع حوالي من 40 إلى 50 فردًا كمنطقة انتظار يقدم بها خدمات.
فيما تسع القاعة الصغري من 50 إلى 70 فردا مجهزة لتنظيم الاجتماعات والمناسبات المختلفة ملحقة ببهو.
ومن المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري عقب الافتتاح.
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