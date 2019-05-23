"العناية الإلهية أنقذت الركاب".. تفاصيل احتراق أتوبيس التجمع بسبب الحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف اللواء إبراهيم عِوَض، المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة، تفاصيل احتراق أتوبيس هيئة النقل العام بالقاهرة، ظهر اليوم الخميس، بمحور الشهيد بالتجمع الخامس.

وقال عِوَض لمصراوي، إن الحادث وقع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا واشتعل الأتوبيس من الجزء الخلفي نتيجة الارتفاع الكبير في درجة الحرارة.

وتابع: "بمجرد اشتعال النيران في الموتور، وقف السائق على جنب بسرعة، وأخلى الأتوبيس من الركاب".

ونفى متحدث محافظة القاهرة، احتراق الأتوبيس بسبب ماس كهربائي، كما نقلت بعض وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أنه جرى الدفع بأتوبيس بديل على نفس الخط لاستكمال الرحلات للركاب.

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وأوضح أنه فور وقوع الحادث انتقل اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام إلى موقع الحادث، مؤكدًا عدم وقوع أي وفيات أو حالات إصابة بين الركاب.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الصحة إن الحريق الذي اندلع في أتوبيس هيئة النقل العام بالتجمع بسبب حرارة الجو، لم يسفر عن أي إصابات.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على الحريق.​

ويسود اليوم، طقس شديد الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، حيث يصل على القاهرة إلى 45 درجة.