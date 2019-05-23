محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل خطة العمل بقناة تايم سبورت التي من المنتظر أن تنطلق بعد غد السبت وتبث كأس الأمم الأفريقية، وذلك على القمر الصناعي نايل سات تردد 11449 أفقي، ومعدل الترميز 27500، فيما تنطلق على الحيز الأرضي UHF 32.
وأوضحت المصادر في تصريحات لمصراوي، أن القناة ستنطلق يوم السبت ببرامج لشوبير وسيف زاهر، فيما يضم الاستوديو التحليلي كلا من خالد لطيف وعبد الظاهر السقا ووليد صلاح الدين وحسن المستكاوي وعماد متعب وطه إسماعيل.
وأشارت المصادر إلى أن شيما صابر وفرح علي سيقدمان برنامج 7 في 7 سوشيال ميديا على شاشة القناة، كما يعمل كريم سعيد وأحمد عز محللين للإحصائيات بالقناة.
ولفتت المصادر إلى أن مراسلي القناة هم وليد السنوسي ومحمد طه وخالد الكردي وأحمد عبد الملك وأسامة إمام، مضيفة أن البرنامج الصباحي للقناة سيقدمه كل من فتح الله زيدان وأحمد عز وتامر صقر وكريم خطاب.
ولفت إلى أن قائمة معلقي مباريات بطولة الأمم الافريقية على تايم سبورت التي ضمت: عصام عبده وأيمن الكاشف ومحمود أبو الركب، محمد عفيفي، وحاتم بطيشة، محمد الغياتي ومؤمن حسن وأحمد شوبير.
وكشفت المصادر أنه تقرر منع جميع مذيعي قناة "تايم سبورت" من الظهور على شاشة قنواتهم بداية من السبت القادم في مقدمتهم شوبير وسيف زاهر وفتح الله زيدان وشيما صابر وفرح علي وتامر صقر ومريهان عمرو وغيرهم، نظرا لشرط القناة بضرورة ترك القنوات والظهور فقط على شاشتها.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل 48 ساعة من انطلاقها.. تفاصيل خريطة برامج "تايم سبورت" لبث أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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