أخبار مصر | مدير المشروع يعلن موعد انتهاء الأعمال كاملة في المتحف الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير المشروع يعلن موعد انتهاء الأعمال كاملة في المتحف الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء عاطف مفتاح مدير مشروع المتحف الكبير والمنطقة المحيطة به، إن تحديد يوم افتتاح المتحف يخضع لاعتبارات شديدة الدقة، ونحن نعمل لننتهي من الأعمال الهندسية والأثرية، حيث من المخطط أن يكون تاريخ 30 يونيو 2020 هو الانتهاء من الأعمال في المتحف ولا يكون هناك تواجد لأي عامل علي الإطلاق داخل المتحف المصري الكبير.

وأضاف أن تحديد يوم الافتتاح بدقة هو قرار القيادة السياسية؛ لأنه سيكون مبني علي تنسيقات مع الخارجية والتزامات مع ملوك ورؤساء العالم المدعوين، وما نحن مكلفون بإنهاءه هو الأعمال الهندسية والأثرية والتي ستتم بإذن الله في 30 يونيو 2020.