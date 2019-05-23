أخبار مصر | وصول شحنة أخرى من المساعدات المصرية إلى موزمبيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول شحنة أخرى من المساعدات المصرية إلى موزمبيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت شحنة أخرى من المساعدات المصرية المقدمة إلى موزمبيق الشقيقة التي تأثرت بالإعصار، انطلاقاً من دور وواجب مصر في الوقوف بجانب أشقائها الأفارقة.

وتتمثل المساعدات في أدوية ومستلزمات طبية، تم نقلهاعلى متن طائرة شحن عسكرية مصرية.

وكان قد استقبل السفير محمد فهمي سفير مصر في زيمبابوي، طائرتيّن عسكريتيّن نقلتا المساعدات المصرية المُقدَّمة إلى زيمبابوي الشقيقة، وذلك بحضور وزير الحكم المحلي والأشغال العامة والإسكان الوطني ونائبته من الجانب الزيمبابوي، بالإضافة إلى كبار المسئولين من كل من وزارة الخارجية وقوات الدفاع الجوي الزيمبابوية.

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وذلك في إطار الدور الذي تلعبه مصر في القارة الأفريقية، وانطلاقاً من واجبها التاريخي في الوقوف إلى جانب أشقائها الأفارقة، واتصالاً بما سبق أن قررته مصر بشأن تقديم مساعدات تتمثل في خيام الإيواء ومساعدات غذائية ودوائية لمواجهة آثار الإعصار الذي تأثرت به كل من موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي.

وألقت نائبة وزير الحكم المحلي كلمة أعربت فيها عن امتنان وشكر بلادها للمساعدات المصرية، مؤكدةً على العلاقات الأخوية بين الدولتين الشقيقتين وأهمية العمل الأفريقي المشترك لمواجهة تلك التحديات.

كما أكد السفير المصري في زيمبابوي خلال كلمته على تضامُن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب زيمبابوي الشقيق، مشيراً إلى الدعم المصري الدائم لزيمبابوي وكافة الأشقاء في أفريقيا.