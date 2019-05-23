أخبار مصر | الأوقاف: ترجمة خطبة الجمعة المقبلة إلى 16 لغة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: ترجمة خطبة الجمعة المقبلة إلى 16 لغة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف ترجمة خطبة الجمعة المقبلة والتي بعنوان "رمضان شهر الإيمان وصناعة الرجال” إلى 16 لغة إضافة إلى لغة الإشارة.

وأكدت الوزارة أن موضوع خطبة الجمعة رمضان شهر الإيمان وصناعة الرجال يتناول الحديث عن أهمية الوازع الديني في حياة الإنسان، ولذا بدأت آيات الصيام في القرآن الكريم بالنداء بوصف الإيمان الذي هو تصديق وعمل وهو الذي يحفظ صاحبه من التعدي على حقوق الآخرين، والاعتداء عليهم، وينقي صدر صاحبه من أمراض القلوب، ويهذب أخلاقه، فيظهر أثره على سلوكه وسائر تصرفاته.

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وأوضحت أن الصيام الحقيقي ينبع من الإيمان، فيبث في النفس السكينة والطمأنينة ومراقبة الله (عز وجل) ، فنرى الصائم الحق لا يكذب ؛ لأن الصيام والكذب لا يلتقيان، فالصيام قائم على أعلى درجات مراقبة الله (عز وجل) في السر قبل العلن، والكذب أبرز علامات النفاق وأعلاها، ولذا يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ).

وأشارت إلى أن رمضان هو شهر صناعة الرجال؛ وهو مدرسة عملية تُظهر الرجال الحقيقيين، بكبح جماح النفس، ويقظة الضمير، وانضباط السلوك، وإعلاء القيم الخلقية والإنسانية ومكارم الأخلاق التي تنظم سلوك الإنسان، بما يسهم في تقدم الشعوب وتحضرها.