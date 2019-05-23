أخبار مصر | "مفتاح": المتحف الكبير سيغير خريطة السياحة العالمية.. والافتتاح في موعده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مفتاح": المتحف الكبير سيغير خريطة السياحة العالمية.. والافتتاح في موعده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء عاطف مفتاح مدير مشروع المتحف الكبير والمنطقة المحيطة به، إن افتتاح المتحف المصري الكبير في موعده 2020 وهو افتتاحًا كاملًا وليس جزئيًا.

وأضاف مفتاح أن المتحف سيغير خريطة العالم كله سياحيا بالنسبة للقاهرة، حيث كان معظم السائحين يزورون القاهرة ليلة أو ليلتين بحد أقصي، والدراسات أكدت أن هذه المدة ستتضاعف ليصبح الحد الأدني على الأقل خمس ليالي سياحية.



وأشار مفتاح إلى أن اجتماعات تجري الآن بين عدة جهات والشركات السياحية؛ لإعادة رسم خريطة المزارات السياحية في القاهرة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير وهو الأمر الذي تتعاون فيه كافة الجهات المعنية في تنسيق كامل بينها وبين الآثار. وأشار مفتاح إلى أن اجتماعات تجري الآن بين عدة جهات والشركات السياحية؛ لإعادة رسم خريطة المزارات السياحية في القاهرة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير وهو الأمر الذي تتعاون فيه كافة الجهات المعنية في تنسيق كامل بينها وبين الآثار. جاء ذلك على هامش اللقاء الصحفي الذي عقده اللواء عاطف مفتاح والدكتور مصطفى وزيري مع الإعلاميين والصحفيين في البهو العظيم للمتحف المصري الكبير، والذي أجاب فيه مفتاح ووزيري على العديد من أسئلة الصحفيين حول سير العمل بالمتحف والمنطقة المحيطة به. يذكر أن وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير كان فى فبراير 2002، وفي مؤتمر صحفى دولي تم الإعلان عن المسابقة المعمارية الدولية لتصميم المتحف المصرى الكبير ليكون أكبر متحف للآثار المصرية فى العالم بجوار هضبة الأهرام بالجيزة. Advertisements



ونظمت المسابقة المعمارية الدولية المفتوحة برعاية هيئة اليونسكو وتقدم معماريون واستشاريون من 83 دولة بتصورات ومشروعات معمارية بلغت في مجملها 1557 مشروعًا، وفي يوليو 2003 وزعت جوائز المسابقة المعمارية على الفائزون الأوائل ووصل مجموع الجوائز إلى 750 ألف دولار. ونظمت المسابقة المعمارية الدولية المفتوحة برعاية هيئة اليونسكو وتقدم معماريون واستشاريون من 83 دولة بتصورات ومشروعات معمارية بلغت في مجملها 1557 مشروعًا، وفي يوليو 2003 وزعت جوائز المسابقة المعمارية على الفائزون الأوائل ووصل مجموع الجوائز إلى 750 ألف دولار. شارك في التصميم الفائز 14 مكتبًا استشاريًا من خمس دول مختلفة، واستغرقت دراسة المشروع 3 سنوات بتكلفة بلغت 2 مليون دولار، تم كتابتها في 8 مجلدات. وبدأت أعمال البناء والتشييد فى مايو 2005 بالتوازى مع استكمال المرحلة الأولى التى تضمنت أعمال التصميم، واشتملت المرحلة الثانية على بناء مركز ترميم الآثار، ومحطتي الطاقة الكهربية، ومحطة إطفاء الحريق، ومبنى الأمن، والمخازن الأثرية.