مصر | كواليس سرقة مجوهرات بـ 10 ملايين جنيه من شقة طبيب شهير بالعجوزة

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وبإنتقال الرائد عمرو فاروق معاون مباحث القسم، والقوة المرافقة له لمكان البلاغ، وبقحص الشقة، تبين أنها
مكونة من 4 غرف نوم 2 دورة مياة وصالة ومطبخ، كما تبين سلامة جميع منافذ وابواب الشقة وعدم وجود ثمة آثار عنف أو بعثرة بمحتوياتها.
وشكل اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث ترآسه العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، وتوصلت تحريات المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة العامل مستغلا تردده علي الشقة محل السرقة يومي (الاحد والأربعاء) من كل أسبوع بدعوي القيام باعمال نظافة الشقة حيث قام بسرقة المصوغات الذهبية المشار اليها.
وبإعداد مأمورية مكبرة تمكن الرائد عمرو فاروق معاون مباحث القسم، من القبض عليه، وبمواجهته، اعترف بارتكابة الواقعة منذ شهر تقريبا خلال تواجده في المنزل واخفائه للمسروقات بمسكنه وارشد المتهم عن مكان إخفائه المسروقات حيث أمكن ضبط كمية (المشغولات الذهبية والمجوهرات ( 12 دبلة، 6 سلسلة، 11 طقم حلق مرصعة بفصوص من الألماس والاحجار الكريمة، انسيال 5 دلاية منهم 3 علي شكل صليب) كما تم ضبط بعض التحف الفضية عبارة عن أطباق وتماثيل وكؤؤس).
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وبعرض المضبوطات علي المبلغة تعرفت عليها، وأضافت عدم انتباهها لسرقة التحف الفضية خلال الفترة الماضية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.