مصر | كواليس سرقة مجوهرات بـ 10 ملايين جنيه من شقة طبيب شهير بالعجوزة

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، بورود بلاغا للرائد مصطفي خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، من "نهي ن س" 52 سنة، مديرة شركة فيزا انترناشونال ومقيمة شارع وادي النيل، دائرة القسم، باكتشافها سرقة مصوغات ذهبية من داخل علبة بالدولاب الخاص بغرفة نوم شقة والدها الكائنة بالطابق الخامس بذات العقار عبارة عن (6 خواتم، 3 سلاسل، عقد، فص ألماظ، مبلغ 20 الف جنيه) خاصين بوالدتها المتوفية بتاريخ 4/1/2019 وأضافت بأن آخر مشاهدتها للمسروقات بتاريخ الوفاة، واتهامها لكلا من "رضا ي ا م، 45 سنة"، عامل نظافة بالشقة ومقيم عزبة عبد ربة، المنيب دائرة قسم الجيزة، "مريم ج ف ص"، 23 سنة، خادمة بالشقة ومقيم شارع صلاح الدين عبد المجيد الخانكة بالقليوبية.

وبإنتقال الرائد عمرو فاروق معاون مباحث القسم، والقوة المرافقة له لمكان البلاغ، وبقحص الشقة، تبين أنها

مكونة من 4 غرف نوم 2 دورة مياة وصالة ومطبخ، كما تبين سلامة جميع منافذ وابواب الشقة وعدم وجود ثمة آثار عنف أو بعثرة بمحتوياتها.

وشكل اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث ترآسه العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، وتوصلت تحريات المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة العامل مستغلا تردده علي الشقة محل السرقة يومي (الاحد والأربعاء) من كل أسبوع بدعوي القيام باعمال نظافة الشقة حيث قام بسرقة المصوغات الذهبية المشار اليها.

وبإعداد مأمورية مكبرة تمكن الرائد عمرو فاروق معاون مباحث القسم، من القبض عليه، وبمواجهته، اعترف بارتكابة الواقعة منذ شهر تقريبا خلال تواجده في المنزل واخفائه للمسروقات بمسكنه وارشد المتهم عن مكان إخفائه المسروقات حيث أمكن ضبط كمية (المشغولات الذهبية والمجوهرات ( 12 دبلة، 6 سلسلة، 11 طقم حلق مرصعة بفصوص من الألماس والاحجار الكريمة، انسيال 5 دلاية منهم 3 علي شكل صليب) كما تم ضبط بعض التحف الفضية عبارة عن أطباق وتماثيل وكؤؤس).

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وبعرض المضبوطات علي المبلغة تعرفت عليها، وأضافت عدم انتباهها لسرقة التحف الفضية خلال الفترة الماضية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

