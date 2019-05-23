مصر | "صفقة العيد".. إحباط ترويج 15 كيلو بانجو في البدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صفقة العيد".. إحباط ترويج 15 كيلو بانجو في البدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبط رجال مباحث الجيزة ترويج 15 كيلو لمخدر البانجو، بعد ضبطهم بمنزل واحد من أخطر العناصر الإجرامية، بمركز البدرشين، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

ورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز البدرشين مفادها قيام المدعو "ياسر م ا ب"، 42 سنة، عاطل ومقيم قرية أبو رجوان القبلي دائرة مركز البدرشين، السابق اتهامه في 4 قضايا سرقة مسكن، سرقة متنوعة، سرقة وسائل نقل آخرهم 2005 سرقة مسكن، بمزاولة نشاطا اجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من الشقة سكنة مسرحا لمزاولة نشاطه الآثم.

وبإجراء التحريات والاستعانة بالمصادر السرية والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أعد العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة جنوب الجيزة، مأمورية مكبرة استهدفت المتحري عنه بمسكنه، وتم ضبطه وبحوزته 15 كيلو من نبات البانحو 41 لفافة ورقية مختلفة الاحجام تحوي نبات البانجو المخدر 3 لفافة بلاستيكية كبيرة الحجم تحوي نبات البانجو المخدر 1 بندقية خرطوش عيار 12 مم 18 طلقة من ذات العيار 4100 جنيه 1 هاتف محمول، وبمواجهته المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة وتولت النيابة العامة التحقيقات.