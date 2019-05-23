انت الان تتابع توقف العمل بالعاصمة الإدارية.. الحكومة تنفي 11 شائعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: نقص الأسمدة في الجمعيات الزراعية، رفع الدعم عن رغيف الخبز، توقف العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، خسارة مصر 10 مليارات جنيه بسبب التهرب الضريبي، ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 25%، إلغاء وحدة تسعير المعاملات الضريبية، تخفيض ميزانية التأمين الصحي في الموازنة الجديدة.

كما نفى المركز: إلغاء فترة سماح فاتورة التليفون الأرضي، فرض غرامة 40 جنيها عن كل يوم بعد انتهاء رخصة قيادة السيارة، إلغاء نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية، تحصيل ضريبة الأرض الزراعية العام المقبل.للتفاصيل يمكنكم الإطلاع على:حقيقة نقص الأسمدة في الجمعيات الزراعيةهل يتم رفع الدعم عن الخبز؟.. الحكومة