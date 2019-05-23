شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد الامتحانات بكليات جنوب الوادى ولا شكاوى من الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرى الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية بكليات التربية الرياضية والصيدلة والتربية واطمأن على تنفيذ توجيهات رئيس الجامعة بتوفير وسائل الراحة من مراوح وتكييفات في كافة اللجان وتوفير الرعاية الطبية نظراً لارتفاع درجة الحرارة وتواجد الاطباء باللجان تحسباً لأى حالات طارئة. وأشار «بدران» أنه لا توجد أي شكاوى من الطلاب خلال الامتحانات حيث أدى طلاب الفرقة الاولى بكلية التربية الرياضية امتحان مادة اساسيات العاب المضرب وعددهم 881 طالب وطالبة بينما أدى طلاب كلية الصيدلة الفرقة الاولى صيدلة اكلينيك مادة هيستولوجى والفرقة الثانية عام مادة الصيدلانيات وأدى الامتحانات في كلية التربية بجميع شعب التخلف من السنوات الماضية.

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