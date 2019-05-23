شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات تواصل امتحانات نهاية العام.. وسيارات لنقل الطلاب وهيئة التدريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت العديد من الجامعات، استمرار الامتحانات الطلابية في معظم الكليات، إذ قرّ رؤساء الجامعات توفير سيارات خاصة لنقل الأساتذة والطلاب إلى مقار اللجان.

وفي الشرقية، قرر الدكتور خالد عبدالباري، رئيس الجامعة، توفير كافة سيارات نقل جماعي خاصة لنقل أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب من أبواب الجامعة وحتي أماكن اللجان، وذلك لتخفيف العبء على الطلاب والممتحنين في ظل موجة ارتفاع درجة الحرارة التي تتعرض لها البلاد.

وناشد عبدالباري الطلاب وجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، عدم التعرض لأشعة الشمس حرصًا على الصحة العامة لديهم، مؤكدًا على أن هناك سيارتي إسعاف لنقل أي حالات مرضية إلى مستشفيات الجامعة، كما تم تزويد الصيدليات بمستشفيات الجامعة بالأمصال والأدوية الخاصة بالحميات وأي أعراض وتم رفع حالة الطوارئ القصوي بمستشفي الحميات والطواري بالجامعة بمختلف أقسامه لاستقبال أي حالات مرضية وسرعة إسعافها.

وفى القليوبية، أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، انتظام سير امتحانات نهاية العام بكليات الجامعة المختلفة دون أي تأجيل لها ،مشيرًا إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ، تزامنًا مع الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب داخل اللجان.

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وأشار«السعيد» في تصريحات صحفية، إلى انه أصدر تعليماته بتكثيف استعدادات الدفاع المدني وسيارات الاسعاف بالقرب أماكن الامتحانات، خاصةً في الخيام لمواجهة أي طوارئ وتزويد القاعات والمدرجات بالمراوح ووسائل الإضاءة والتهوية الكفاية للتخفيف من ارتفاع حرارة الجو.

كما أكد رئيس الجامعة على تواجد الأطباء والتمريض في الإدارات الطبية في الكليات طوال أوقات الامتحانات، لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية الفورية، حرصا على سلامة الطلاب.

وأضاف أنه تم رفع حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية، وزيادة عدد الفرق الطبية من الأطباء والتمريض بأقسام الطوارئ والاستقبال، استعدادًا لمواجهة أي حالات طارئة بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والتعامل الفوري معها.

وأعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، انتظام سير امتحانات نهاية العام بكليات الجامعة المختلفة دون أي تأجيل لها، مشيرًا إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ تزامنا مع الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد، وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب داخل اللجان.

وفى أسوان، تفقد الدكتور أسامة محمد عبدالرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والدكتور أحمد خليل عبدالعال، عميد كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكلية، وذلك للاطمئنان على حسن سير الامتحانات في كليات الفرع.

كما نبه على ضرورة تواجد أستاذ المادة للرد على استفسارات الطلاب داخل اللجان، إذ وجّه بضرورة توفير الجو المناسب لأداء الطلاب للامتحانات من خلال التهوية الجيدة لأماكن اللجان، مراعاة لظروف الصيام ومراعاة الطقس الذي تمر به البلاد في تلك الفترة، مشددا خلال الجولة على تواجد طبيب وسيارة إسعاف تحسبا لأى طارئ.