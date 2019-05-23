شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يتفقد لجان الامتحانات وينتظر حتي الانتهاء منها..والطلاب يلتقطون السيلفي معه‎ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت، مجمع امتحانات جامعة القاهرة للاطمئنان على سير الامتحانات والطلاب وبحث اي مشكلة قد تواجههم، ورافقه الدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفتحي عباس المستشار الإعلامي للجامعة.

وحرص «الخشت» علي تفقد اللجان والتواجد داخل مجمع الامتحانات حتي الأنتهاء نهائياً من موعد الامتحان وتسليم الأوراق وخروج الطلاب من اللجان، فيما حرص الطلاب بعد الأنتهاء من الامتحانات علي التقاط الصور السيلفي مع رئيس الجامعة.

وقال «الخشت» أن الجامعة انتهت من الامتحانات في جميع الكليات بنجاح دون اية مشاكل تذكر، واثبت الجميع من القادة الأكاديميين والإداريين والطلاب أن المصريين لديهم القدرة على النجاح في اي ظروف، فقط التخطيط والأدارة والمتابعة، مع توفيق الله سبحانه من قبل ومن بعد.

رئيس جامعة القاهرة يتفقد لجان الامتحانات

رئيس جامعة القاهرة يتفقد لجان الامتحانات

رئيس جامعة القاهرة يتفقد لجان الامتحانات

رئيس جامعة القاهرة يتفقد لجان الامتحانات