شكرا لقرائتكم خبر عن «ملتقى الفكر الإسلامى» بساحة الحسين: الجهل باللغة العربية أحد أسباب التكفير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تناول المشاركون في فعاليات «ملتقى الفكر الإسلامى» الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بساحة مسجد الإمام الحسين، موضوع «لغة القرآن وأثرها في فهم الشريعة»، إذ قال الدكتور صابر عبدالدايم، الأستاذ بجامعة الأزهر، في كلمته أن من أسباب التكفير الذي انتشر بين شباب الأمة في العصر الحديث هو الجهل باللغة العربية ومعانيها، مشيرًا إلى أن اللغة العربية لغة ثرية، فهناك كلمة واحدة في القرآن لها سبعة عشر وجهًا.

أكد عبدالدايم أن القرآن الكريم هو الذي حفظ الله تعالى به اللغة العربية، موضحًا أن من جهل اللغة العربية لم يعرف اللسان الذي خاطبنا به الله، ولا نبيه ولا يحل له الفتيا.

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وأشار إلى أن الذين يروجون إلى أن سوق العمل لا يحتاج اللغة العربية هم واهمون، فاللغة العربية يحتاج اليها العلماء لفهم واستنباط أحكام الدين، والقضاة والإعلاميين، وكل فئات المجتمع بحاجة ماسة إلى تعلم اللغة العربية.

وفي كلمته أكد الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، أن عظمة اللغة العربية وخلودها ومكانتها ترجع إلى ارتباطها بالقرآن العظيم ،مشيرًا إلى أن القرآن العظيم ليس فيه اختلاف أو تناقض.

وأشار فاروق إلى أن الله تبارك وتعالى قد اختار اللغة العربية لغةً للقرآن لأن الرسالة الإسلامية رسالة خالدة ليست منسوخة بل ناسخة لجميع الشرائع السابقة، فلا يحدها زمان ولا مكان، موضحًا أن الطاقة البشرية لا يمكن أن تقف عند حدود لغة القرآن ومعانيها، مشيرًا إلى أنها لغة فيها المجاز، والكناية، والاستعارة، والتشبيه، مضيفًا أنه لا يوجد كلمة تدل على عمق النفي مثل التعبير بكلمة التوحيد «لا إله إلا الله».

وأوضح فاروق أن من عجائب اللغة العربية أن فيها الأشياء الكثيرة للشيء الواحد، مثل كلمة «العسل» فقد ذكر مجد الدين الفيروز آبادي أن لها (80) اسمًا في اللغة العربية، مؤكدا أن الله حفظ هذه اللغة بحفظ القرآن الكريم لها، وأن شرفها قطعي، فهي أشرف اللغات.