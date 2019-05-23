شكرا لقرائتكم خبر عن نائب جامعة بنها يتفقّد الامتحانات.. ويؤكد توفير «المراوح» للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقّد الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، الخميس، امتحانات نهاية العام بكليات الطب البيطرى والزراعة والآداب، للاطمئنان على أحوال الطلاب في اللجان، تزامنًا مع الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد.

وقال «المغربى» إنه تم تزويد كافة لجان الامتحانات بالمراوح ووسائل التهوية الكفاية، للتخفيف من إرتفاع حرارة الجو، مع التاكيد على تواجد الأطقم الطبية في الكليات طوال أوقات الامتحانات، لتقديم الرعاية الطبية والعلاجة الفورية لأى حالات طارئة بين الطلاب.

وأشاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحسن سير الامتحانات في كليات الجامعة والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام الملاحظين في اللجان، رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.