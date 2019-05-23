شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع أسعار الأسمنت 25% بسبب زيادة الكهرباء.. وإعادة إعمار دول عربية ترفع الطلب إقليميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع المهندس تامرمجدي، العضو المنتدب لشركة «أسمنت سيناء» المملوكة لمجموعة «فيكا» العالمية، انخفاض تكلفة إنتاج الأسمنت بشكل نسبي نتيجة تراجع أسعارالدولار، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن أسعار الأسمنت لن تنخفض تأثرًا بهذا التراجع نتيجة لطبيعة السوق.

كما توقع «مجدي»، في تصريحات صحفية خلال حفل سحور نظمته الشركة، الأربعاء، أن تسهم الزيادة الجديدة التي أعلنتها الحكومة في أسعارالكهرباء في ارتفاع الأسعار بنسبة 15 - 25 %.

وقال إن هناك نحو 30 مليون طن فائض إنتاجي في سوق الأسمنت حاليًا، وإن المعروض حاليًا يفوق حجم الطلب على السلعة الاستراتيجية.

وأكد العضو المنتدب أنه من المتوقع أن تشهد سوق الأسمنت تحركات خلال الأشهرالقليلة المقبلة تؤدي إلى حدوث انتعاشة نسبية داخل القطاع، مُوضحا أن المشروعات القومية والبنية التحتية تسهم في امتصاص جانب من المعروض، لكنها لا يمكن أن تستوعب كامل الفائض الحالي.

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ولجأت بعض الشركات، حسب تامر مجدي، إلى تصديرالأسمنت بعد الزيادة الكبيرة في المعروض، لكن بكميات ضئيلة، لافتا أن هناك صعوبة بالغة في عملية التصدير، نظرًا لوجود منافسين أقوياء في الأسواق العالمية، وعلى رأسهم تركيا والسعودية وتونس، فضلا عن عدم وجود تنافسية سعرية من جانب المنتج المصري بسبب زيادة تكاليف الإنتاج.

وكشف أن إجمالي الاستثمارات التي ضختها مجموعة «فيكا» الفرنسية عبرشركتها في مصر «أسمنت سينا» بلغت نحو 200 مليون يورو، فيما ستقوم باستثمار30 مليون يورو آخرين خلال الأشهر المقبلة، موضحا أن إنتاج الشركة في الوقت الحالي يبلغ 4500 طن يوميا سترتفع إلي 9 آلاف طن بداية العام المقبل عقب إعادة تشغيل أحد خطوط الإنتاج التي كانت متوقفة الفترة الماضية.

وقال العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء إن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنا كبيرًا في أداء الشركة، خاصة في ظل تحسن الأوضاع في الأمنية في سيناء، بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها كل مؤسسات الدولة لاستعادة السيطرة على هذه البقعة الغالية من ارض مصر، لافتا إلى وجود توافق وإصرار بين أعضاء مجلس الإدارة الجديد على استكمال مسيرة النجاح التي حققها مجلس الإدارة السابق، رغم كل الظروف الصعبة وتخطى كافة العقبات التي تواجه الشركة، وتحويلها إلى فرص حقيقية لتحقيق الأرباح بما يعود إيجابيا على المساهمين الذين وثقوا في قدرات الشركة.

وأوضح أن قطاع الأسمنت أحد أهم العناصر المُحركة لصناعة العقارات والبنية التحتية في مصر، التي لا يخفى على أحد حجم النمو الكبير الذي شهدته خلال المرحلة الأخيرة، متوقعا زيادة معدلات الطلب على الأسمنت إقليميا في حالة البدء في إعادة إعمار بعض دول المنطقة، وسوف يحرص مجلس الإدارة الجديد على أن تستحوذ أسمنت سيناء على نسبة مقبولة من حجم هذه الأسواق الجديدة.

يذكرأن الجمعية العمومية الأخيرة لشركة أسمنت سيناء كانت قد وافقت على التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال عام 2018 بالأغلبية القانونية، ليصبح مكوناً من 9 أعضاء هم، جاك ماري مارسون رئيس مجلس الإدارة عن فيكا مصر لصناعة الأسمنت، جي دومنيك سيدوس عضو عن فيكا مصر، تامر مجدي اندروس عضو منتدب عن فيكا مصر، لوي جاك مارسورون عضو عن فيكا مصر، عضوا عن شركة سما سمنت، مصطفى زكريا عن الصندوق الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، عصام عبد الفتاح عن الصندوق الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال، شريف سامي من ذوي الخبرة، وحسن على من ذوي الخبرة.