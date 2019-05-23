شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 أشهر.. 36 مليون جنيه قيمة قرارات العلاج على نفقة الدولة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن إجمالي قيمة قرارات العلاج على نفقة الدولة في المحافظة خلال الربع الأول من 2019 بلغ أكثر من 36 مليون جنيه، سددتها وزارة الصحة إلى المستشفيات التابعة لكل من مديرية الشؤون الصحية وجامعة الإسكندرية والمراكز والمستشفيات الخاصة والعسكرية.

وقال «عثمان»، في تصريحات له، الخميس، إن هذه المبالغ تسددها وزارة الصحة لتغطية تكاليف مرضى الأمراض المزمنة والعمليات الجراحية والعناية المركزة والغسيل الكلوي ممن لا تشملهم مظلة التأمين الصحي حاليًا.

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وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن هذا المبلغ لا يشمل ما تم سداده من وزارة الصحة إلى 7 مستشفيات في الإسكندرية تتبع ديوان الوزارة مباشرة، وهى مستشفيات الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة وهيئة المستشفيات التعليمية والمؤسسة العلاجية.

من جانبه، قال الدكتور هشام عبد الحميد، مدير إداراة العلاج على نفقة الدولة بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، إن مبلغ الـ 36 مليون جنيه يشمل 15 مليون جنيه تم سدادها للمستشفيات التابعة للمديرية و 11,8 مليون جنيه لمستشفيات جامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى 740 ألف جنيه للمستشفيات العسكرية ، و 8,7 مليون جنيه للمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بالمحافظة.

وعن شروط وكيفية الحصول على خدمة العلاج على نفقة الدولة، أوضح «عبد الحميد» أن الخدمة تؤدى للمرضى غير المؤمن عليهم حيث تتكفل هيئة التأمين الصحي بعلاج المرضى المؤمن عليهم، وعلى المريض الراغب في الحصول على الخدمة التوجه إلى أي مستشفى حكومي حاملا معه بطاقته الشخصية وأي أبحاث طبية سابقة وإفادة من أي مكتب تأمينات اجتماعية بعدم شموله بنظام التأمينات.

وتابع أنه بناء على الإجراءات السابقة تقوم لجنة من 3 من أطباء بالمستشفى بتوقيع الكشف الطبي على المريض واستكمال الأبحاث الضرورية، ثم تستوفي تقرير التشخيص وتحديد العلاج المناسب وإرسال المستندات عبر شبكة المجالس الطبية المتخصصة لاستصدار القرار في أسرع وقت دون تدخل من المريض.