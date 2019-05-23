- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: إفطار الصائمين على الطرق له ثواب.. لكن بشرط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دار الإفتاء المصرية، أهمية وعظم ثواب من يفطر الصائمين على طرق السفر، ولكن بشرط وهو مراعاة حق الطريق.
وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"إفطار الصائمين وسقيا الماء على طرق السفر "مع مراعاة حق الطريق" سنة نبوية.
واستدلت الدار بثواب من يفطر الصائمين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ فَطَّرَ صَائمًا، كانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أجْر الصَّائمِ شيءٍ". "رواه الترمذى فى جامعه".
كانت هذه تفاصيل خبر الإفتاء: إفطار الصائمين على الطرق له ثواب.. لكن بشرط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.