شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: إفطار الصائمين على الطرق له ثواب.. لكن بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دار الإفتاء المصرية، أهمية وعظم ثواب من يفطر الصائمين على طرق السفر، ولكن بشرط وهو مراعاة حق الطريق.

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"إفطار الصائمين وسقيا الماء على طرق السفر "مع مراعاة حق الطريق" سنة نبوية.

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واستدلت الدار بثواب من يفطر الصائمين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ فَطَّرَ صَائمًا، كانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أجْر الصَّائمِ شيءٍ". "رواه الترمذى فى جامعه".



